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Обедзинский: «Заболотный – ноль, Миранчук – ноль, Головин – ноль, игра – ужас, хорваты нас разорвут» эксклюзив

12 Ноября 2021 • 01:37 Комментировать (2)

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым жёстко оценил игру сборной России в домашнем матче с Кипром (6:0).

- Ну какой Заболотный нападающий? Ноль! У меня давление поднимается, когда я его вижу. Но ставят же его и ставят. Выпустил бы Карпин лучше Сергеева и проверил бы пацана. А Заболотному везёт: на последних минутах забил и сделал себе заявку на следующий матч. Смолов тоже не пойми чем занимался – падал, мяч на двадцать метров от него отскакивал. Миранчук – ноль, Головин – ноль, Дивеев – ноль.  Первый тайм вообще смотреть не хотелось, такая игра – ужас! А во втором тайме киприоты сами давали себе забивать. Если и им не забивать, то кому тогда? Это была последняя такая игра, вот увидите. Хорваты разорвут нашу сборную, и в стыках ей ничего не светит.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чм-2022 Владимир Обедзинский
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Комментарии (2)
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Манчестерский Иппатий
12 Ноября 2021 в 01:59
С Хорватией будет другой состав и другая игра (очень на это надеюсь). Я думаю нам по силам "сгонять ничейку"
Master8
12 Ноября 2021 в 01:51
Только тренер сборной Карпин, а не Обедзинский. Поэтому первый делает, а второй комментирует с дивана.
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окончен РОССИЯ 6:0 Кипр
окончен Грузия 2:0 Швеция
окончен Азербайджан 1:3 Люксембург
окончен Армения 0:5 Северная Македония
окончен Мальта 1:7 Хорватия
окончен Румыния 0:0 Исландия
окончен Греция 0:1 Испания
окончен Германия 9:0 Лихтенштейн
окончен Ирландия 0:0 Португалия
окончен Словакия 2:2 Словения
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия 15 6.4 1.22
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша 23 13 1.09
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино 1.01 29 60
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова 1.04 17 45
12.11  22:45 Англия ... Албания 1.14 8.2 25
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