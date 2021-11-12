Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым жёстко оценил игру сборной России в домашнем матче с Кипром (6:0).

- Ну какой Заболотный нападающий? Ноль! У меня давление поднимается, когда я его вижу. Но ставят же его и ставят. Выпустил бы Карпин лучше Сергеева и проверил бы пацана. А Заболотному везёт: на последних минутах забил и сделал себе заявку на следующий матч. Смолов тоже не пойми чем занимался – падал, мяч на двадцать метров от него отскакивал. Миранчук – ноль, Головин – ноль, Дивеев – ноль. Первый тайм вообще смотреть не хотелось, такая игра – ужас! А во втором тайме киприоты сами давали себе забивать. Если и им не забивать, то кому тогда? Это была последняя такая игра, вот увидите. Хорваты разорвут нашу сборную, и в стыках ей ничего не светит.