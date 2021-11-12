​«Такое никому не нужно»: Черданцев недоволен отбором на чемпионат мира

Известный комментатор Георгий Черданцев выразил недовольство отборочным циклом чемпионата мира. На такую мысль Черданцева натолкнули три результата матчей, которые проходили в четверг. Сборная России разгромила Кипр со счётом 6:0, Хорватия – Мальту со счётом 7:1, а Германия – Лихтенштейн со счётом 9:0.

«С отбором, конечно, нужно что-то делать. 6:0, 7:1, 9:0 в один игровой день. Ну что это такое? Кому это нужно? Никому. Ни победившим, ни, тем более, проигравшим», - поделился Черданцев своей мыслью посредством канала в «Телеграме».

В пятницу европейская часть отбора на чемпионат мира-2022 продолжится очередной порцией матчей.