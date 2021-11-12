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Чемпионат мира по футболу 2022

​Маленькой девочке удалось обнять Роналду на поле

12 Ноября 2021 • 00:48 Комментировать
Ирландия
0:0
Португалия
окончен

В четверг вечером в одном из матчей европейской части отбора на чемпионат мира отношения выясняли сборные Ирландии и Португалии. За 90 минут команды не смогли распечатать какие-либо ворота – 0:0. После финального свистка на поле в Дублине прорвалась маленькая девочка. Ей удалось обняться с Криштиану Роналду, после чего сотрудник стадиона проводил девочку обратно на трибуну.

За тур до финиша отбора сборные Португалии и Сербии делят первое место в группе А. В воскресенье команды встретятся на португальской земле и разыграют прямой билет на чемпионат мира. Криштиану Роналду и компанию устроит ничья.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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окончен Ирландия 0:0 Португалия
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12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша 23 13 1.09
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино 1.01 29 60
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова 1.04 17 45
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