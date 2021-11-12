​Маленькой девочке удалось обнять Роналду на поле

В четверг вечером в одном из матчей европейской части отбора на чемпионат мира отношения выясняли сборные Ирландии и Португалии. За 90 минут команды не смогли распечатать какие-либо ворота – 0:0. После финального свистка на поле в Дублине прорвалась маленькая девочка. Ей удалось обняться с Криштиану Роналду, после чего сотрудник стадиона проводил девочку обратно на трибуну.

За тур до финиша отбора сборные Португалии и Сербии делят первое место в группе А. В воскресенье команды встретятся на португальской земле и разыграют прямой билет на чемпионат мира. Криштиану Роналду и компанию устроит ничья.