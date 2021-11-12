Роналду не впечатлил, Пепе был удалён: Португалия чуть не проиграла в Дублине

В матче отбора к чемпионату мира 2022 сошлись сборные Ирландии и Португалии.

К матчу против сборной Ирландии португальцы подошли с шикарной победной серией в пять игр, но не было главного – лидерства в группе. А как мы знаем, первое и второе место очень отличаются, только победитель напрямую попадает на ЧМ-2022. Сербы опережали португальцев на одно очко и один матч, и вот этот самый матч Криштиану Роналду и компания провели на стадионе «Авива» в Дублине.

В отборе на ЧМ-2022 португальцы и ирландцы уже встречались. И вместо ожидаемой лёгкой победы команда Фернанду Сантуша добыла валидольные 2:1 с голами КриРо на 89-й и 96-й минутах. Так что и недооценке соперника не могло быть и речи. Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Андре Силва – португальские топы появились с первых минут. А вот оборона приняла новый вид, Жоау Канселу и Рубен Диаш почему-то остались в запасе.

Embed from Getty Images

Ирландцы вышли играть со схемой в 5 защитников, ожидаемо отдали мяч соперникам и рассчитывали на скорость Робинсона в контратаках. Но португальцы зоны не оголяли, неспешно накатывая в позиционном наступлении. Удары Криштиану Роналду блокировали, на стандартах его и Силву хорошо перекрывали, так что остроты не было. За первый тайм зрители не увидели ни одного опасного момента.

Немного остроты добавляли лишь стандарты. Данилу пытался заработать пенальти, Роналду намекал, что мяч попал в руку Догерти. Но всё это микромоменты, оставшиеся без внимания арбитра. Второй тайм куда резвее начали хозяева поля. Кажется, ирландцы поняли, что с такой Португалией можно играть и знатно прижали гостей. Активность завершилась опасным моментом после ошибки Нуньеша. Попал под прессинг, поскользнулся и мяч подарил ирландцам. Коулмен, правда, слегка поторопился, пробив с линии штрафной площади точно в руки Патрисиу.

Теперь уже гости должны были проснуться. И у них получилось. Тоже накрыли прессингом соперника, быстро развернули контратаку с помощью умной передачи Бруно Фернандеша, и казалось, что навес Андре Силвы станет голевым, но КриРо из убойной позиции чуть-чуть не попал в дальний угол. К сожалению, все эти «взрывы» оказались мимолётны. Соперники быстро успокаивались и продолжали играть без моментов.

Embed from Getty Images

Чуть-чуть взбодрил ход матча Пепе, на 82-й минуте схвативший вторую жёлтую карточку. Но удаление никакой роли не сыграло – Сантуш быстро выпустил Фонте вместо Леау, португальцы ещё сильнее закрылись, и матч докатился до закономерной нулевой (хотя был в компенсированное время отменённый гол Догерти из-за фола Кина) ничьей, которая читалась уже после первого тайма.