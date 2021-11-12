Румыния не смогла выйти на второе место, Германия забила 9 мячей Лихтенштейну

В отборочной группе J чемпионата мира сборная Румынии имела шанс выйти на второе место и не смогла дома забить в ворота немотивированной Исландии - 0:0.

В параллельном матче команда Германии разгромила Лихтенштейн, который, к тому же, с 9-й минуты играл в меньшинстве - 8:0.

Перед заключительным туром у Германии 24 очка, у Северной Македонии - 15, Румынии - 14, Армении - 12.