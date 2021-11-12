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Чемпионат мира по футболу 2022

Румыния не смогла выйти на второе место, Германия забила 9 мячей Лихтенштейну

12 Ноября 2021 • 00:40 Комментировать
Румыния
0:0
Исландия
окончен

В отборочной группе J чемпионата мира сборная Румынии имела шанс выйти на второе место и не смогла дома забить в ворота немотивированной Исландии - 0:0.

В параллельном матче команда Германии разгромила Лихтенштейн, который, к тому же, с 9-й минуты играл в меньшинстве - 8:0.

Перед заключительным туром у Германии 24 очка, у Северной Македонии - 15, Румынии - 14, Армении - 12.

Протокол игры  
Румыния 0:0 Исландия
Ницэ Флорин Ратиу Андрей   59' Кирикеш Влад Неделчару Ионуц Тошка Алин   67' (Банку Никусор (   67') Чикылдэу Александру   86' (Пушкаш Георге (   86') Марин Рэзван Станчу Николае   68' (Моруцан Олимпиу (   68') Хаджи Янис Алибек Денис   68' (Иван Андрей (   68') Тэнасе Флорин   77' (Максим Александру (   77')
Запасные: Рус Адриан Бурка Андрей Айоани Михай Ман Деннис Маня Кристьян Влад Даниэл Неделку Драгош
Олафссон Элиас-Рафн Сампстед Альфонс Бьярнасон Бриньяр Инги Гретарссон Даниэль Скуласон Ари   15' (Тораринссон Гудмундур (   15') Йоханнессон Исак-Бергманн   45' Бьярнасон Биркир Тордарсон Стефан-Тейтюр   74' (Гудьонсен Андри (   74') Гудмундссон Альберт Гудьонсен Свейнн   74' (Хельгасон Торир (   74') Торстейнссон Йон
Запасные: Оулафссон Исак Бальдюрссон Андри-Фаннар Гуннарссон Патрик Рунарссон Рунар Эллертссон Микаэль-Эгиль Севарссон Биркир Траустасон Арнор Лейфссон Ари Трандарсон Арон-Элис
11 ноября. Стадион "Стадионул Стяуа" (Бухарест).
Протокол игры  
Германия 9:0 Лихтенштейн
(1:0) Гюндоган Илкай 11'    
(2:0) Кауфман Даниэль 20'    
(3:0) Сане Лерой 22'    
(4:0) Ройс Марко 23'    
(5:0) Сане Лерой 49'    
(6:0) Мюллер Томас 77'    
(7:0) Баку Ридле 80'    
(8:0) Мюллер Томас 86'    
(9:0) Гёппель Максимилиан 89'    
Нойер Мануэль Хофманн Йонас   46' (Нмеча Лукас (   46') Керер Тило   72' (Гинтер Маттиас (   72') Рюдигер Антонио   39' Гюнтер Кристиан Горецка Леон   46' (Нойхаус Флориан (   46') Гюндоган Илкай   64' (Арнольд Максимилиан (   64') Баку Ридле Ройс Марко Сане Лерой   64' (Фолланд Кевин (   64') Мюллер Томас
Запасные: Брандт Юлиан Раум Давид Лено Бернд Трапп Кевин Дракслер Юлиан Та Джонатан
Бюхель Бенджамин Вольфингер Сандро   84' (Бюхель Мартин (   84') Малин Андреас Кауфман Даниэль Хофер Йенс   9' Гёппель Максимилиан Зеле Арон   84' (Брандле Даниэль (   84') Фроммельт Ноах Хаслер Николас Саланович Деннис   70' (Грюненфельдер Рафаэль (   70') Фрик Яник   29' (Вольфингер Фабио (   29' Майер Ливио   69')
Запасные: Фрик Ноах Спириг Роман Колльман Никола Йилдыз Сейхан Ло Руссо Лоренцо Кардесоглу Ридван Майер Армандо
11 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

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окончен РОССИЯ 6:0 Кипр
окончен Грузия 2:0 Швеция
окончен Азербайджан 1:3 Люксембург
окончен Армения 0:5 Северная Македония
окончен Мальта 1:7 Хорватия
окончен Румыния 0:0 Исландия
окончен Греция 0:1 Испания
окончен Германия 9:0 Лихтенштейн
окончен Ирландия 0:0 Португалия
окончен Словакия 2:2 Словения
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия 15 6.4 1.22
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша 23 13 1.09
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино 1.01 29 60
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова 1.04 17 45
12.11  22:45 Англия ... Албания 1.14 8.2 25
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