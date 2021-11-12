Румыния не смогла выйти на второе место, Германия забила 9 мячей Лихтенштейну

В отборочной группе J чемпионата мира сборная Румынии имела шанс выйти на второе место и не смогла дома забить в ворота немотивированной Исландии - 0:0.
В параллельном матче команда Германии разгромила Лихтенштейн, который, к тому же, с 9-й минуты играл в меньшинстве - 8:0.
Перед заключительным туром у Германии 24 очка, у Северной Македонии - 15, Румынии - 14, Армении - 12.
Протокол игры
Ницэ Флорин • Ратиу Андрей • 59'Кирикеш Влад • Неделчару Ионуц • Тошка Алин 67' ( Банку Никусор ( 67') • Чикылдэу Александру 86' ( Пушкаш Георге ( 86') • Марин Рэзван • Станчу Николае 68' ( Моруцан Олимпиу ( 68') • Хаджи Янис • Алибек Денис 68' ( Иван Андрей ( 68') • Тэнасе Флорин 77' ( Максим Александру ( 77')
Запасные: Рус Адриан • Бурка Андрей • Айоани Михай • Ман Деннис • Маня Кристьян • Влад Даниэл • Неделку Драгош
Олафссон Элиас-Рафн • Сампстед Альфонс • Бьярнасон Бриньяр Инги • Гретарссон Даниэль • Скуласон Ари 15' ( Тораринссон Гудмундур ( 15') • Йоханнессон Исак-Бергманн • 45'Бьярнасон Биркир • Тордарсон Стефан-Тейтюр 74' ( Гудьонсен Андри ( 74') • Гудмундссон Альберт • Гудьонсен Свейнн 74' ( Хельгасон Торир ( 74') • Торстейнссон Йон
11 ноября. Стадион "Стадионул Стяуа" (Бухарест).
Протокол игры
|Германия
|9:0
|Лихтенштейн
|(1:0) Гюндоган Илкай 11'
|(2:0) Кауфман Даниэль 20'
|(3:0) Сане Лерой 22'
|(4:0) Ройс Марко 23'
|(5:0) Сане Лерой 49'
|(6:0) Мюллер Томас 77'
|(7:0) Баку Ридле 80'
|(8:0) Мюллер Томас 86'
|(9:0) Гёппель Максимилиан 89'
Нойер Мануэль • Хофманн Йонас 46' ( Нмеча Лукас ( 46') • Керер Тило 72' ( Гинтер Маттиас ( 72') • Рюдигер Антонио • 39'Гюнтер Кристиан • Горецка Леон 46' ( Нойхаус Флориан ( 46') • Гюндоган Илкай 64' ( Арнольд Максимилиан ( 64') • Баку Ридле • Ройс Марко • Сане Лерой 64' ( Фолланд Кевин ( 64') • Мюллер Томас
Запасные: Брандт Юлиан • Раум Давид • Лено Бернд • Трапп Кевин • Дракслер Юлиан • Та Джонатан
Бюхель Бенджамин • Вольфингер Сандро 84' ( Бюхель Мартин ( 84') • Малин Андреас • Кауфман Даниэль • Хофер Йенс • 9'Гёппель Максимилиан • Зеле Арон 84' ( Брандле Даниэль ( 84') • Фроммельт Ноах • Хаслер Николас • Саланович Деннис 70' ( Грюненфельдер Рафаэль ( 70') • Фрик Яник 29' ( Вольфингер Фабио ( 29' Майер Ливио 69')
Запасные: Фрик Ноах • Спириг Роман • Колльман Никола • Йилдыз Сейхан • Ло Руссо Лоренцо • Кардесоглу Ридван • Майер Армандо
11 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).