Россия победила Кипр, но выйти из группы на чемпионат мира почти нереально

Сборная России уничтожила Кипр со счётом 6:0. Можно было бы порадоваться этому сиюминутному успеху, только вот какой в этом смысл, если уже через три дня играть против Хорватии. Шансов на победу в Сплите очень и очень мало.

Давайте будем откровенны, пять побед подряд в отборочном цикле над не самыми сильными сборными – достойный, но не выдающийся результат. Практически после каждой игры в голове мелькала одна мысль: «Опять нам повезло». Это было и со Словакией, и со Словенией. Да даже с Мальтой победа была буквально выстраданной. 6:0 в игре с Кипром – это не достижение России, а невероятная слабость киприотов.

Крайне редко можно согласиться с Дмитрием Губерниевым в его футбольной «аналитике», однако вывод биатлонного комментатора по поводу разгрома Кипра вполне себе объективный. 55 минут сборная России играла не пойми во что. Сумбур в действиях многих футболистов, отсутствие взаимопонимание и ошибки в простых ситуациях. Есть ощущение, что в перерыве Карпин просто-напросто устроил настоящую взбучку «нашим парням», и только после этого они наконец-то заиграли.

Сборная Хорватии будто бы специально выдала «ответочку» россиянам, покуражившись над Мальтой со счётом 7-1. Намек вполне понятен – рановато радоваться, впереди будет игра в Сплите.

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Первый матч с хорватами в Москве, возможно, станет решающим в этом отборочном цикле. Тогда Хорватия была объективно слаба: усталость после чемпионата Европы, травмы лидеров в лице Брозовича и Модрича и ещё ряд других факторов, которые тогда играли в пользу россиян. Победить не удалось, к сожалению.

Теперь же придётся ехать в Сплит, где Хорватия будет максимально мотивирована. Уж кто-кто, а эта балканская сборная любит и умеет преодолевать трудности и вытаскивать решающие матчи.

Сборная России подходит к заключительному туру с целым рядом проблем, прежде всего, кадровых. Непонятно, какое состояние будет у Георгия Джикии – ключевого игрока центра обороны. Вообще именно за защиту сборной боязно особенно, учитывая ошибки игроков даже в матчах против не самых мощных соперников.

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Кроме того, по-прежнему не может найти свою игру Алексей Миранчук, а вариативности в атаке у Карпина с текущим подбором футболистов минимальный. Остаётся лишь Смолов, рисунок игры которого максимально понятен для хорватской обороны.

Не хочется сгущать краски, но перед гостевой игрой с Хорватией веры в победу практически нет. Хочется верить, что все наши опасения напрасны. А то играть в плей-офф с ещё 11 сборными за всего лишь 3 путёвки на ЧМ – слишком рискованное занятие.