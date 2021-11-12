Хорватия в ожидании матча с Россией разнесла в гостях мальтийцев

Сборная Хорватии взяла пример с россиян и также легко уничтожила своего соперника. Балканцы ещё в первом тайме забили четыре гола мальтийцам, что и предопределило исход поединка.

Сборная Хорватии, главный конкурент национальной команды России в борьбе за путёвку на чемпионат мира, проводила свой матч на Мальте уже по окончании встречи в Санкт-Петербурге. Подопечные Карпина легко разгромили киприотов чуть ранее. Таким образом, сборная Хорватии надо было выигрывать, чтобы сохранять шансы на первое место в группе. Мало кто сомневался в том, что балканцы добьются нужного им результата, хотя нам всем отчаянно хотелось верить в чудо.

Однако надежда жила недолго. Хорваты сразу пошли вперёд и уже на пятой минуте открыли счёт. Гости около чужой штрафной запрессинговали соперников, отняли мяч, Модрич сделал передачу вперёд на Крамарича, который выманил вратаря и сделал передачу левее, а Перишич спокойно пробил мимо защитника в уже пустые ворота.

В следующие восемь минут команды умудрились обменяться голами, но оба раза судьи отменяли взятия ворот из-за офсайда. Затем Крамарич пытался отличиться уже по правилам, он слева вышел один на один с вратарем мальтийцев и бил в направление дальнего верхнего угла, но в створ не попал. К середине первого тайма балканцы своего добились. Гости заработали право на штрафной, и после навеса Модрича головой точно пробил Чалета-Цар.

Мальтийцы не бросали игру и пытались что-то придумать. По истечении получаса хозяева неожиданно сократили отставание. После быстрой атаки Дегабриэль слева навешивал, а Брозович, прерывая передачу, отправил мяч себе в голову, от которой тот юркнул в ворота.

Вскоре мальтийцы провели ещё одну опасную атаку, заработали угловой, который ни к чему не привёл. Более того, хорваты перехватили мяч и провели быструю контратаку, Крамарич ворвался в штрафную, обыграл защитника и прострелил в центр на Пашалича, который не промахнулся мимо пустых ворот.

В конце первого тайма шанс забить упустил Перешич. Полузащитник слева вошёл в штрафную, но с острого угла в створ не попал. Хозяева решили разыграть удар от ворот через пас и вновь попали под прессинг соперника. В итоге мяч был перехвачен, Майер покатил его на линию штрафной, Пашалич пяткой сделал пас на ход Модричу, который легко разобрался с вратарем мальтийцев.

В начале второго тайма хорваты забили и пятый мяч. Юранович навесил справа, а Крамарич в упор. Бонелло парировал футбольный снаряд перед собой, но Майер оказался первым на добивании и с близкого расстояния отправило мяч в цель. Останавливаться на этом гости не собирались. Вскоре Перишич после передачи Майера метров с четырнадцати пробил выше цели. Затем Пизани сделал крайне неудачную передачу назад, мяч оказался у Крамарича, который метров с тридцати пяти покатил футбольный снаряд мимо далеко вышедшего из ворот Бонелло.

На 64-й минуте хорваты забили и седьмой гол. Гости катали мяч около штрафной, Ливайя сделал диагональную передачу низом вперёд, и Майер, ворвавшись слева, с близкого расстояния оформил дубль.

В итоге балканцы одержали ожидаемую победу. Следующий матч сборная Хорватии проведёт дома против команды России. Именно в этой встрече и определится участник чемпионата мира от нашей группы.

Андрей Центров