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Чемпионат мира по футболу 2022

Хорватия в ожидании матча с Россией разнесла в гостях мальтийцев

12 Ноября 2021 • 00:36 Комментировать
Мальта
1:7
Хорватия
окончен

Сборная Хорватии взяла пример с россиян и также легко уничтожила своего соперника. Балканцы ещё в первом тайме забили четыре гола мальтийцам, что и предопределило исход поединка.

 

Протокол игры  
Мальта 1:7 Хорватия
  6' Перишич Иван (0:1)
  22' Чалета-Цар Дуе (0:2)
(1:2) Брозович Марсело 31'  
  39' Пашалич Марио (1:3)
  45' Модрич Лука (1:4)
  47' Майер Ловро (1:5)
  53' Крамарич Андрей (1:6)
  64' Майер Ловро (1:7)
Бонелло Анри Шоу Курт   83' (Микаллеф Карл (   83') Агиус Андре Пепе Энрико   79' Аттард Кейн Кристенсен Бьорн   46' (Пизани Стивен (   46') Теума Тедди   62' (Гийомье Мэтью (   62') Камензули Райан Мбонг Джозеф   68' (Димеч Шон (   68') Монтебельо Лука   62' (Сатариано Александер (   62') Дегабриэль Юрген
Запасные: Велла Данстэн Греч Джейк Галеа Джейк Мбонг Пол Каруана Тристан Греч Мэттью
Грбич Иво Юранович Йосип Чалета-Цар Дуе Гвардиол Йошко Соса Борна Модрич Лука   54' (Влашич Никола (   54') Брозович Марсело   46' (Якич Кристиян (   46') Пашалич Марио   62' (Ливайя Марко (   62') Майер Ловро Крамарич Андрей   54' (Петкович Бруно (   54') Перишич Иван   54' (Оршич Мислав (   54')
Запасные: Слуга Симон Иванушец Лука Вида Домагой Ливакович Доминик Ловрен Деян Шушич Лука Станишич Йосип
11 ноября. Стадион "Та-Кали".

Сборная Хорватии, главный конкурент национальной команды России в борьбе за путёвку на чемпионат мира, проводила свой матч на Мальте уже по окончании встречи в Санкт-Петербурге. Подопечные Карпина легко разгромили киприотов чуть ранее. Таким образом, сборная Хорватии надо было выигрывать, чтобы сохранять шансы на первое место в группе. Мало кто сомневался в том, что балканцы добьются нужного им результата, хотя нам всем отчаянно хотелось верить в чудо.

Однако надежда жила недолго. Хорваты сразу пошли вперёд и уже на пятой минуте открыли счёт. Гости около чужой штрафной запрессинговали соперников, отняли мяч, Модрич сделал передачу вперёд на Крамарича, который выманил вратаря и сделал передачу левее, а Перишич спокойно пробил мимо защитника в уже пустые ворота.

В следующие восемь минут команды умудрились обменяться голами, но оба раза судьи отменяли взятия ворот из-за офсайда. Затем Крамарич пытался отличиться уже по правилам, он слева вышел один на один с вратарем мальтийцев и бил в направление дальнего верхнего угла, но в створ не попал. К середине первого тайма балканцы своего добились. Гости заработали право на штрафной, и после навеса Модрича головой точно пробил Чалета-Цар.

Мальтийцы не бросали игру и пытались что-то придумать. По истечении получаса хозяева неожиданно сократили отставание. После быстрой атаки Дегабриэль слева навешивал, а Брозович, прерывая передачу, отправил мяч себе в голову, от которой тот юркнул в ворота.

Вскоре мальтийцы провели ещё одну опасную атаку, заработали угловой, который ни к чему не привёл. Более того, хорваты перехватили мяч и провели быструю контратаку, Крамарич ворвался в штрафную, обыграл защитника и прострелил в центр на Пашалича, который не промахнулся мимо пустых ворот.

В конце первого тайма шанс забить упустил Перешич. Полузащитник слева вошёл в штрафную, но с острого угла в створ не попал. Хозяева решили разыграть удар от ворот через пас и вновь попали под прессинг соперника. В итоге мяч был перехвачен, Майер покатил его на линию штрафной, Пашалич пяткой сделал пас на ход Модричу, который легко разобрался с вратарем мальтийцев.

В начале второго тайма хорваты забили и пятый мяч. Юранович навесил справа, а Крамарич в упор. Бонелло парировал футбольный снаряд перед собой, но Майер оказался первым на добивании и с близкого расстояния отправило мяч в цель. Останавливаться на этом гости не собирались. Вскоре Перишич после передачи Майера метров с четырнадцати пробил выше цели. Затем Пизани сделал крайне неудачную передачу назад, мяч оказался у Крамарича, который метров с тридцати пяти покатил футбольный снаряд мимо далеко вышедшего из ворот Бонелло.

На 64-й минуте хорваты забили и седьмой гол. Гости катали мяч около штрафной, Ливайя сделал диагональную передачу низом вперёд, и Майер, ворвавшись слева, с близкого расстояния оформил дубль.

В итоге балканцы одержали ожидаемую победу. Следующий матч сборная Хорватии проведёт дома против команды России. Именно в этой встрече и определится участник чемпионата мира от нашей группы.

Андрей Центров

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окончен РОССИЯ 6:0 Кипр
окончен Грузия 2:0 Швеция
окончен Азербайджан 1:3 Люксембург
окончен Армения 0:5 Северная Македония
окончен Мальта 1:7 Хорватия
окончен Румыния 0:0 Исландия
окончен Греция 0:1 Испания
окончен Германия 9:0 Лихтенштейн
окончен Ирландия 0:0 Португалия
окончен Словакия 2:2 Словения
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12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
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12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
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