​Иллюзий нет: Хорватия громит Мальту после первого тайма

Похоже, сборная России не сможет выйти на чемпионат мира-2022 досрочно. Чтобы застолбить за собой первое место в группе за тур до финиша отбора, команде Валерия Карпина нужна осечка сборной Хорватии в гостях у Мальты. Впрочем, «клетчатые» обыгрывают своего соперника после первого тайма со счётом 4:1.

Всё идёт к тому, что решающим будет поединок Хорватия – Россия 14 ноября. Команде Валерия Карпина будет достаточно не проиграть в Сплите. Если же россияне уступят, то у них будет шанс пробиться на чемпионат мира через плей-офф весной.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.