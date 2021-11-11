​Украина нанесла 36 ударов, но опять сыграла вничью

В четверг вечером сборная Украины в Одессе играла против Болгарии в товарищеском поединке. Команда Александра Петракова нанесла за 90 минут 36 ударов по воротам соперника при 14 попаданиях в створ. Болгары, в свою очередь, пробили по воротам 4 раза и однажды попали в створ лишь раз. Как раз этот удар и оказался голевым. Украинцы тоже забили лишь раз – отличился Тарас Степаненко ближе к заключительному отрезку встречи.

Если взять шесть последних матчей сборной Украины, то пять из них завершились вничью.

Теперь команда Александра Петракова будет готовиться к игре с Боснией и Герцеговиной в отборе на чемпионат мира.