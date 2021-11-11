Сборная Украины довольствовалась ничьей с болгарами из-за чудовищной нереализации моментов

Сборная Украины провела уникальный матч в четверг. У ворот команды Болгарии было создано несколько десятков отличных моментов, из которых удалось выжать лишь один мяч, это Тарас Степаненко очень красиво забил с отскока, при этом его партнеры запороли уйму ударов с нескольких метров. Болгары же наказали соперника в конце первого тайма за провал в центре обороны. Как итог - 1:1.