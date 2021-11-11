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Сборная Украины довольствовалась ничьей с болгарами из-за чудовищной нереализации моментов

11 Ноября 2021 • 22:26 Комментировать
Украина
1:1
Болгария
окончен

Сборная Украины провела уникальный матч в четверг. У ворот команды Болгарии было создано несколько десятков отличных моментов, из которых удалось выжать лишь один мяч, это Тарас Степаненко очень красиво забил с отскока, при этом его партнеры запороли уйму ударов с нескольких метров. Болгары же наказали соперника в конце первого тайма за провал в центре обороны. Как итог - 1:1.

Протокол игры  
Украина 1:1 Болгария
    35' Кирилов Радослав (0:1)
(1:1) Степаненко Тарас 79'    
Бущан Георгий   46' (Ризнык Дмитрий (   46') Тымчик Александр Кривцов Сергей Матвиенко Николай Соболь Эдуард   68' (Коваленко Виктор (   68') Малиновский Руслан   78' (Гармаш Денис (   78') Сидорчук Сергей   46' (Степаненко Тарас (   46') Зинченко Александр Ярмоленко Андрей Довбик Артём   46' (Яремчук Роман (   46') Зубков Александр   61' (Цыганков Виктор (   61')
Запасные: Сикан Даниил Караваев Александр Качараба Тарас Корниенко Виктор Пятов Андрей Буяльский Виталий
Михайлов Николай Йорданов Эдиссон   15' (Турицов Иван (   15') Димитров Кристиан Христов Андреа Велковски Димитар Radoslav Tsonev   61' (Чочев Ивайло (   61') Цонев Борислав   70' (Костадинов Георги (   70') Десподов Кирилл   69' (Янков Доминик (   69') Неделев Тодор Кирилов Радослав Илиев Атанас   46' (Минчев Георги (   46')
Запасные: Илиев Илиан Aleksandar Petkov Караджов Иван Иванов Станислав III Вуцов Светослав Илиев Димитар Цветанов Момчил
11 ноября.

 

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Сборная Украины Сборная Болгарии
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Идет 94 минута Румыния 0:0 Исландия
Идет 92 минута Греция 0:1 Испания
Идет 91 минута Германия 9:0 Лихтенштейн
Идет 94 минута Ирландия 0:0 Португалия
Идет 94 минута Словакия 2:2 Словения
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12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
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12.11  22:45 Италия ... Швейцария
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