Сборная Украины довольствовалась ничьей с болгарами из-за чудовищной нереализации моментов

Сборная Украины провела уникальный матч в четверг. У ворот команды Болгарии было создано несколько десятков отличных моментов, из которых удалось выжать лишь один мяч, это Тарас Степаненко очень красиво забил с отскока, при этом его партнеры запороли уйму ударов с нескольких метров. Болгары же наказали соперника в конце первого тайма за провал в центре обороны. Как итог - 1:1.
Протокол игры
|35' Кирилов Радослав (0:1)
|(1:1) Степаненко Тарас 79'
Бущан Георгий 46' ( Ризнык Дмитрий ( 46') • Тымчик Александр • Кривцов Сергей • Матвиенко Николай • Соболь Эдуард 68' ( Коваленко Виктор ( 68') • Малиновский Руслан 78' ( Гармаш Денис ( 78') • Сидорчук Сергей 46' ( Степаненко Тарас ( 46') • Зинченко Александр • Ярмоленко Андрей • Довбик Артём 46' ( Яремчук Роман ( 46') • Зубков Александр 61' ( Цыганков Виктор ( 61')
Запасные: Сикан Даниил • Караваев Александр • Качараба Тарас • Корниенко Виктор • Пятов Андрей • Буяльский Виталий
Михайлов Николай • Йорданов Эдиссон 15' ( Турицов Иван ( 15') • Димитров Кристиан • Христов Андреа • Велковски Димитар • Radoslav Tsonev 61' ( Чочев Ивайло ( 61') • Цонев Борислав 70' ( Костадинов Георги ( 70') • Десподов Кирилл 69' ( Янков Доминик ( 69') • Неделев Тодор • Кирилов Радослав • Илиев Атанас 46' ( Минчев Георги ( 46')
Запасные: Илиев Илиан • Aleksandar Petkov • Караджов Иван • Иванов Станислав III • Вуцов Светослав • Илиев Димитар • Цветанов Момчил
11 ноября.