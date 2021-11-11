Азербайджан и Армения проиграли, Грузия с Кварацхелией остановила шведов

Сборная Азербайджана первой из европейских команд закончила выступления в квалификации чемпионата мира. Итог - домашнее поражение от Люксембурга (1:3) и последнее место в группе с 1 очком.

Сборная Армении потеряла шансы на второе место, потерпев дома фиаско в игре с Северной Македонией - 0:5.

А вот сборная Грузии сделала королевский подарок испанцам, обыграв дома Швецию со счетом 2:0. Дубль в активе игрока «Рубина» Хвичи Кварацхелии.