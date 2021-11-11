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Чемпионат мира по футболу 2022

Азербайджан и Армения проиграли, Грузия с Кварацхелией остановила шведов

11 Ноября 2021 • 21:57 Комментировать
Грузия
2:0
Швеция
окончен

Сборная Азербайджана первой из европейских команд закончила выступления в квалификации чемпионата мира. Итог - домашнее поражение от Люксембурга (1:3) и последнее место в группе с 1 очком.

Сборная Армении потеряла шансы на второе место, потерпев дома фиаско в игре с Северной Македонией - 0:5.

А вот сборная Грузии сделала королевский подарок испанцам, обыграв дома Швецию со счетом 2:0. Дубль в активе игрока «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

Протокол игры  
Грузия 2:0 Швеция
(1:0) Кварацхелия Хвича 61'    
(2:0) Кварацхелия Хвича 77'    
Лория Гиорги Какабадзе Отар Кашия Гурам   90' Хочолава Давид Лобжанидзе Саба   81' (Чабрадзе Григол (   81') Гвилия Валериане Квеквескири Ника   90' (Абурджания Георгий (   90') Азаров Ираклий   55' Цитаишвили Георгий   70' (Волков Давит (   70') Кварацхелия Хвича   81' (Казаишвили Валерий (   81') Окриашвили Торнике   52'   70' (Давиташвили Зурико (   70')
Запасные: Чакветадзе Георгий Купатадзе Лазаре Лочошвили Лука Гугешашвили Лука Мамучашвили Владимир Качарава Ника Канкава Джаба
Ольсен Робин Крафт Эмиль Линделоф Виктор Нильссон Йоаким   64' Аугустинссон Людвиг Классон Виктор   75' (Кулушевски Деян (   75') Олссон Кристоффер Сванберг Маттиас   79' (Кайсон Робин (   79') Форсберг Эмиль Ибрагимович Златан Исак Александр   87' (Карлссон Йеспер III (   87')
Запасные: Левицки Оскар Милошевич Александер Мрабти Керим Эрикссон Магнус Дальберг Понтус Сундгрен Даниэль Нордфельдт Кристоффер Ольссон Мартин Каюсте Йенс
11 ноября. Стадион "Batumi Stadium".
Протокол игры  
Азербайджан 1:3 Люксембург
    67' Родригес Жерсон (0:1)
    78' Тилль Себастьян (0:2)
(1:2) Салахлы Азер 82'    
    90' Родригес Жерсон (1:3)
Магомедалиев Шахрудин Муталлимов Теллур   21' Медведев Максим Мустафазаде Бахлул Кривоцюк Антон Гараев Гара Махмудов Эмин   90' Салахлы Азер   45'   86' (Алескеров Намик (   86') Эмрели Махир   44'   86' (Абдуллаев Араз (   86') Шейдаев Рамиль   68' (Ахмедзаде Рустам (   68') Озобич Филип   68' (Дадашов Ренат (   68')
Запасные: Гусейнов Аббас Челик Мерт Сейдиев Амин Дженетов Мехти Диниев Джошгун Хасан-Ализаде Бахтияр Мустафаев Вугар Балаев Эмил
Щон Ральф Жанс Лоран   72' (Бонерт Флориан (   72') Шано Максим Карлсон Дирк   48' Пинту Мика Мартинс Кристофер Баррейро Леандро Тилль Оливье   88' (Mathias Olesen (   88') Синани Данел   72' (Тилль Себастьян (   72') Yvandro Borges Sanches   57' (Девилль Морис (   57') Родригес Жерсон
Запасные: Timothy Martin Селимович Вахид Вейга Эрик Малгет Кевин Кипс Тим Омосанья Майкл Пиментель Диого Скендерович Алдин
11 ноября. Стадион "Бакинский олимпийский стадион".
Протокол игры  
Армения 0:5 Северная Македония
    22' Трайковски Александар (0:1)
    36' Барди Энис (0:2)
    67' Барди Энис (0:3)
    79' Ристовски Милан (0:4)
    90' Барди Энис (0:5)
Юрченко Давид Амбарцумян Оганес Тертерян Давид Чалышир Андре Оганесян Камо   46' (Маргарян Жирайр (   46') Удо Соломон Мхитарян Генрих Барсегян Тигран   73' (Григорян Нарек (   73') Селараян Лукас   77' (Бичахчян Ваан (   77') Варданян Эрик   46' (Григорян Артак (   46') Бриаско-Балекян Норберто   73' (Гелоян Ишхан (   73')
Запасные: Монрой Хорди Бегларян Арсен Вбеймар Карапетян Александр Бучнев Станислав Назарян Ованнес Байрамян Хорен
Димитриевски Столе Костадинов Тихомир   53'   83' (Миовски Боян (   83') Велкоски Дарко Муслиу Визар Алиоски Эгзиян Чурлинов Дарко   77' (Ристевски Кирче (   77') Барди Энис Элмас Эльиф   83' (Атанасов Яни (   83') Асковски Стефан   84' (Тодороски Тодор (   84') Ристовски Милан Трайковски Александар   64' (Спировски Стефан (   64')
Запасные: Тотре Эннур Серафимов Никола Бабунски Дориан Шишковски Дамьян Зайков Джоко Янков Ристо Этеми Вален
11 ноября. Стадион "Республиканский стадион".

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен РОССИЯ 6:0 Кипр
окончен Грузия 2:0 Швеция
окончен Азербайджан 1:3 Люксембург
окончен Армения 0:5 Северная Македония
11.11  22:45 Мальта ... Хорватия 18 7.8 1.17
11.11  22:45 Румыния ... Исландия 1.75 3.75 5
11.11  22:45 Греция ... Испания 6 4 1.6
11.11  22:45 Германия ... Лихтенштейн 1.01 30 60
11.11  22:45 Ирландия ... Португалия 7.2 4.7 1.45
11.11  22:45 Словакия ... Словения 2.07 3.2 4.1
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия 15 6.4 1.22
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша 23 13 1.09
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино 1.01 29 60
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова 1.04 17 45
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