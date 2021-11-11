Азербайджан и Армения проиграли, Грузия с Кварацхелией остановила шведов

Сборная Азербайджана первой из европейских команд закончила выступления в квалификации чемпионата мира. Итог - домашнее поражение от Люксембурга (1:3) и последнее место в группе с 1 очком.
Сборная Армении потеряла шансы на второе место, потерпев дома фиаско в игре с Северной Македонией - 0:5.
А вот сборная Грузии сделала королевский подарок испанцам, обыграв дома Швецию со счетом 2:0. Дубль в активе игрока «Рубина» Хвичи Кварацхелии.
Протокол игры
|(1:0) Кварацхелия Хвича 61'
|(2:0) Кварацхелия Хвича 77'
Лория Гиорги • Какабадзе Отар • Кашия Гурам • 90'Хочолава Давид • Лобжанидзе Саба 81' ( Чабрадзе Григол ( 81') • Гвилия Валериане • Квеквескири Ника 90' ( Абурджания Георгий ( 90') • Азаров Ираклий • 55'Цитаишвили Георгий 70' ( Волков Давит ( 70') • Кварацхелия Хвича 81' ( Казаишвили Валерий ( 81') • Окриашвили Торнике 52' 70' ( Давиташвили Зурико ( 70')
Запасные: Чакветадзе Георгий • Купатадзе Лазаре • Лочошвили Лука • Гугешашвили Лука • Мамучашвили Владимир • Качарава Ника • Канкава Джаба
Ольсен Робин • Крафт Эмиль • Линделоф Виктор • Нильссон Йоаким • 64'Аугустинссон Людвиг • Классон Виктор 75' ( Кулушевски Деян ( 75') • Олссон Кристоффер • Сванберг Маттиас 79' ( Кайсон Робин ( 79') • Форсберг Эмиль • Ибрагимович Златан • Исак Александр 87' ( Карлссон Йеспер III ( 87')
11 ноября. Стадион "Batumi Stadium".
Протокол игры
|67' Родригес Жерсон (0:1)
|78' Тилль Себастьян (0:2)
|(1:2) Салахлы Азер 82'
|90' Родригес Жерсон (1:3)
Магомедалиев Шахрудин • Муталлимов Теллур • 21'Медведев Максим • Мустафазаде Бахлул • Кривоцюк Антон • Гараев Гара • Махмудов Эмин • 90'Салахлы Азер 45' 86' ( Алескеров Намик ( 86') • Эмрели Махир 44' 86' ( Абдуллаев Араз ( 86') • Шейдаев Рамиль 68' ( Ахмедзаде Рустам ( 68') • Озобич Филип 68' ( Дадашов Ренат ( 68')
Запасные: Гусейнов Аббас • Челик Мерт • Сейдиев Амин • Дженетов Мехти • Диниев Джошгун • Хасан-Ализаде Бахтияр • Мустафаев Вугар • Балаев Эмил
Щон Ральф • Жанс Лоран 72' ( Бонерт Флориан ( 72') • Шано Максим • Карлсон Дирк • 48'Пинту Мика • Мартинс Кристофер • Баррейро Леандро • Тилль Оливье 88' ( Mathias Olesen ( 88') • Синани Данел 72' ( Тилль Себастьян ( 72') • Yvandro Borges Sanches 57' ( Девилль Морис ( 57') • Родригес Жерсон
Запасные: Timothy Martin • Селимович Вахид • Вейга Эрик • Малгет Кевин • Кипс Тим • Омосанья Майкл • Пиментель Диого • Скендерович Алдин
11 ноября. Стадион "Бакинский олимпийский стадион".
Протокол игры
|22' Трайковски Александар (0:1)
|36' Барди Энис (0:2)
|67' Барди Энис (0:3)
|79' Ристовски Милан (0:4)
|90' Барди Энис (0:5)
Юрченко Давид • Амбарцумян Оганес • Тертерян Давид • Чалышир Андре • Оганесян Камо 46' ( Маргарян Жирайр ( 46') • Удо Соломон • Мхитарян Генрих • Барсегян Тигран 73' ( Григорян Нарек ( 73') • Селараян Лукас 77' ( Бичахчян Ваан ( 77') • Варданян Эрик 46' ( Григорян Артак ( 46') • Бриаско-Балекян Норберто 73' ( Гелоян Ишхан ( 73')
Запасные: Монрой Хорди • Бегларян Арсен • Вбеймар • Карапетян Александр • Бучнев Станислав • Назарян Ованнес • Байрамян Хорен
Димитриевски Столе • Костадинов Тихомир 53' 83' ( Миовски Боян ( 83') • Велкоски Дарко • Муслиу Визар • Алиоски Эгзиян • Чурлинов Дарко 77' ( Ристевски Кирче ( 77') • Барди Энис • Элмас Эльиф 83' ( Атанасов Яни ( 83') • Асковски Стефан 84' ( Тодороски Тодор ( 84') • Ристовски Милан • Трайковски Александар 64' ( Спировски Стефан ( 64')
Запасные: Тотре Эннур • Серафимов Никола • Бабунски Дориан • Шишковски Дамьян • Зайков Джоко • Янков Ристо • Этеми Вален
11 ноября. Стадион "Республиканский стадион".