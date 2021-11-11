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Чемпионат мира по футболу 2022

Стало известно, как в финансовом плане на европейские ассоциации отразится реформа о проведении чемпионата мира раз в два года

11 Ноября 2021 • 17:49 Комментировать

ФИФА не покидает своих надежд внести изменения в календарь матчей сборных, собравшись проводить мировые первенства каждые два года. Несмотря на то, что организация во всю пытается донести до общественности все преимущества подобной реформы, аналитики раскрыли обратную сторону медали потенциальных нововведений.

Согласно авторитетному изданию L’Equipe, планы ФИФА негативно отразятся на европейских чемпионатах. Результаты исследования показали, что ассоциации футбола стран Старого Света понесут убытки в размере трех миллиардов евро.

Это будет связано с тем, что руководству лиг придется сокращать список команд в высших первенствах, чтобы не нагружать футболистов огромным количеством матчей. Это в свою очередь отобразится на коммерции и спонсорских договорах.

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