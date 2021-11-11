Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался насчёт сборной России перед её заключительными матчами на групповом этапе отбора к ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

- Сейчас можно говорить всё что хочешь и раскладывать шансы по-разному. Но результат будет превыше мнения кого бы то ни было. Если сборная России пройдёт на чемпионат мира, то скажут, что Карпин – красавец, который вывел команду из сложной группы. Но если сборная России не выйдет на чемпионат мира, во всём обвинят Карпина. Скажут, что он вызывал и ставил в состав не тех, кого надо. Стыковые матчи будут сложными, так что лучше обойтись без них и решить вопрос квалификации на чемпионат мира в рамках группового этапа.