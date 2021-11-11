Николас Гонсалес не сыграет за сборную Аргентины в поединках с Уругваем и Бразилией из-за коронавируса

У форварда сборной Аргентины Николаса Гонсалеса возникли проблемы со здоровьем.

Футболист итальянской «Фиорентины» сдал положительный тест на COVID-19. Из-за болезни игроку пришлось уехать из расположения национальной команды, информирует пресс-служба сборной Аргентины.

Гонсалес не сможет выйти на поле в ближайших поединках квалификации ЧМ-2022 с Уругваем и Бразилией. Нападающему придется соблюдать карантин.

Матч Уругвай — Аргентина пройдет 13 ноября. Спустя четыре дня состоится поединок между Аргентиной и Бразилией.

В отборе на ЧМ-2022 сборная Аргентины занимает второе место в таблице, набрав 25 очков в 11 встречах. Лидирует сборная Бразилии (31).