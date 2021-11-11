Александр Петраков: В сборной Украины гордятся, что Шевченко возглавил клуб Серии А

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков отреагировал на назначение Андрея Шевченко главным тренером итальянского «Дженоа». На текущий момент клуба занимает 17 место в турнирной таблице Серии А.

Также специалист поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского поединка с Болгарией.

«Мы желаем Андрею Николаевичу успехов в Италии. Верим в него. В сборной Украины гордятся, что он будет работать в клубе Серии А.

Поединок против Болгарии будет сложным. Ведем подготовку к решающей встрече с Боснией и Герцеговиной.

Надеюсь, в матче с болгарами одесские болельщики нас поддержат. Во Львове всегда тепло принимают. Надеемся, что перед поединком с Боснией и Герцеговиной в нас будут верить», — цитирует Петракова сайт УАФ.