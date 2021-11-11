​Дракслер покинул расположение сборной Германии из-за повреждения

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик сообщил, что хавбек «ПСЖ» Юлиан Дракслер попал в лазарет. Таким образом, игрок не поможет национальной команде в предстоящих поединках квалификации ЧМ-2022 с Лихтенштейном и Арменией.

«У Юлиана мышечная травма, мне очень жаль. На тренировках он проявил себя, но из-за повреждения он не сможет сыграть», — цитирует Флика пресс-служба сборной Германии на странице в «Твиттере».

Дракслер вернулся в Париж. Пока неизвестно, является ли травма Юлиана серьезной. Нет данных и по поводу того, когда хавбек покинет лазарет.

Дракслер играет за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне футболист провел 10 поединков, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.