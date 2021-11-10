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Далич: Хорватии не стоит волноваться, если не удастся забить быстрый гол в ворота Мальты

10 Ноября 2021 • 22:53 Комментировать

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич пообщался с прессой в преддверии поединка с Кипром в рамках квалификации ЧМ-2022.

Специалист надеется, что хорватам удастся быстро поразить ворота соперника. 

«Хорватии не стоит волноваться, если не удастся забить быстрый гол. Нужно преодолеть все сложности. Когда мы обыграем Мальту, то можем переключаться на следующий поединок с Россией», - цитирует Далича сайт Хорватского футбольного союза.

11 ноября сборная Хорватии встретится с Мальтой, а 14 ноября сразится с Россией в городе Сплит.

На текущий момент хорваты отстают от лидирующей сборной России на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Мальты Златко Далич
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