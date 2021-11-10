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Бернарду Силва выбыл из строя сборной Португалии

10 Ноября 2021 • 21:36 Комментировать
Ирландия
...
Португалия
10.00 5.20 1.33
Через 22 ч. 42 мин.

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш поговорил о кадровой ситуации в команде накануне матчей с Ирландией и Сербией. Специалист рассказал, что под вопросом остается участие в данный играх полузащитника Бернарду Силвы.

По словам Сантуша, игрок приехал в расположение национальной команды уже уставшим, а позже пожаловался на мышечный дискомфорт во время одной из тренировок. Однако, главный тренер португальцев в разговоре с журналистами Record не исключил, что один из лидеров «Манчестер Сити» может вернуться в строй к решающему поединку с Сербией.

Уточним, что несмотря на слухи об уходе Бернарду из «Сити», он выдал продуктивный стартовый отрезок сезона, забив три гола в десяти матчах английского клуба в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Португалии Бернарду Силва
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