Бернарду Силва выбыл из строя сборной Португалии

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш поговорил о кадровой ситуации в команде накануне матчей с Ирландией и Сербией. Специалист рассказал, что под вопросом остается участие в данный играх полузащитника Бернарду Силвы.

По словам Сантуша, игрок приехал в расположение национальной команды уже уставшим, а позже пожаловался на мышечный дискомфорт во время одной из тренировок. Однако, главный тренер португальцев в разговоре с журналистами Record не исключил, что один из лидеров «Манчестер Сити» может вернуться в строй к решающему поединку с Сербией.

Уточним, что несмотря на слухи об уходе Бернарду из «Сити», он выдал продуктивный стартовый отрезок сезона, забив три гола в десяти матчах английского клуба в АПЛ.