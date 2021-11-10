​Наингголан: «До Мартинеса тренеры разрешали мне курить»

Полузащитник Раджа Наингголан высказался по поводу того, что он давно не играет в сборной Бельгии.

«Я неплохо выступил на Евро-2016 под руководством Марка Уилмотса, но затем пришёл Роберто Мартинес и убрал меня. Он сказал, что не может позволить мне играть на той же позиции, как в «Роме». Он был уверен, что я создам плохую атмосферу в раздевалке. Если бы он сейчас вызвал меня в сборную, я бы отказался.

Другие тренеры всегда принимали меня таким, какой я был, позволяя курить на террасе. В чём проблема? Мои лёгкие натренированы. Не думаю, что в курении есть что-то плохое. Это меня расслабляет», - рассказал Наингголан VRT.