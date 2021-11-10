Неймар ныне находится в расположении сборной Бразилии. Звёздный форвард опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» фотографию с тренировки, представ с новой причёской. Неймар опять покрасил волосы в светлый цвет. При этом сбоку на голове можно увидеть силуэт, являющийся отсылкой к супергерою Бэтмену.

В ноябре сборная Бразилии проведёт два матча отбора на чемпионат мира. Сначала команда Тите сыграет дома против Колумбии, а затем – на выезде против Аргентины.

После одиннадцати игр сборная Бразилии занимает первое место в южноамериканском отборочном цикле, опережая Аргентину на шесть зачётных баллов.