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Чемпионат мира по футболу 2022

​Неймар показал новую причёску фото

10 Ноября 2021 • 09:32 Комментировать
Бразилия
...
Колумбия
12.11 03:30

Неймар ныне находится в расположении сборной Бразилии. Звёздный форвард опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» фотографию с тренировки, представ с новой причёской. Неймар опять покрасил волосы в светлый цвет. При этом сбоку на голове можно увидеть силуэт, являющийся отсылкой к супергерою Бэтмену.

В ноябре сборная Бразилии проведёт два матча отбора на чемпионат мира. Сначала команда Тите сыграет дома против Колумбии, а затем – на выезде против Аргентины.

После одиннадцати игр сборная Бразилии занимает первое место в южноамериканском отборочном цикле, опережая Аргентину на шесть зачётных баллов.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии ПСЖ Неймар
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