​Бензема не исключат из сборной Франции снова

В обозримом будущем суд вынесет решение по давнему резонансному делу с шантажом Матьё Вальбуэна. Нападающий «Реала» Карим Бензема может быть причастен к шантажу футболиста. Впрочем, даже если суд признает его виновным, Бензема не будет исключён из сборной Франции снова. Ноэль ле Грэ, который возглавляет Федерацию футбола Франции, рассказал о том, что судебное решение никак не повлияет на выбор Дидье Дешама. Слова ле Грэ приводит Le Parisien.

Напомним, что Дидье Дешам долгое время не вызывал Карима Бензема в сборную Франции как раз из-за скандала с Матьё Вальбуэна. Перед Евро-2020 форвард «Реала» вернулся в команду.