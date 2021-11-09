Как выглядит самая красивая женщина-судья: Её муж будет обслуживать матч Россия – Кипр

Совсем скоро сборная России проведет свой отборочный матч к ЧМ-2022 против Кипра. Эту игру будет судить Даниэль Стефански из Польши. Интересно, что о нем знают куда меньше, чем о его супруге Каролине, которую считают самой красивой женщиной-арбитром.

Британское издание The Sun недавно опубликовало рейтинг самых сексуальных девушек-судей, и первое место в нем заняла Каролина Бояр-Стефаньска.

Она уже давно является футбольным рефери, как и её супруг Даниэль. Помимо судейства Каролина является юристом. При этом девушка является невероятно требовательной к себе. Она признается, что её мечта получить право обслуживать матчи мужских футбольных команд в Лиге чемпионов. Думаем, что никто возражать против такого не должен.

Отметим, что Даниэль старше своей супруги на 20 лет. Но вкус у него определенно имеется. Судите сами.