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​5 игроков сборной Германии сели на карантин

09 Ноября 2021 • 13:18 Комментировать (1)
Германия
...
Лихтенштейн
11.11 22:45

Сразу пять футболистов сборной Германии сели на карантин по указанию органов здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба команды.

На карантин ушёл один игрок, сдавший положительный тест на COVID-19, а также группа игроков, с которыми контактировал заражённый. Пресс-служба немецкой сборной не называет имя футболиста, у которого была выявлена инфекция. При этом Bild ранее сообщал, что этим игроком является защитник Никлас Зюле. Примечательно, что ранее футболист «Баварии» прошёл курс вакцинации.

Сборная Германии в ноябре сыграет против Лихтенштейна и Армении.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
09 Ноября 2021 в 13:26
Вакцинация это голимый бизнес. И пока на них не заработают достаточно денег, этот маразм ковидный будет продолжаться. Твари.
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