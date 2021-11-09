​5 игроков сборной Германии сели на карантин

Сразу пять футболистов сборной Германии сели на карантин по указанию органов здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба команды.

На карантин ушёл один игрок, сдавший положительный тест на COVID-19, а также группа игроков, с которыми контактировал заражённый. Пресс-служба немецкой сборной не называет имя футболиста, у которого была выявлена инфекция. При этом Bild ранее сообщал, что этим игроком является защитник Никлас Зюле. Примечательно, что ранее футболист «Баварии» прошёл курс вакцинации.

Сборная Германии в ноябре сыграет против Лихтенштейна и Армении.