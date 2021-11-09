Российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на отборочный матч чемпионата мира между сборными Румынии и Исландии. Информация была размещена на страницах официального сайта УЕФА.

В качестве ВАР на игре отработает Виталий Мешков, которому у мониторов будет помогать Сергей Иванов.

Матч сборных Румынии и Исландии пройдёт в ближайший четверг, 11 ноября. Стартовый свисток Сергей Карасёв даст в 22:45 по московскому времени.

В группе J сборная Румынии на текущий момент занимает второе место (13 очков), а сборная Исландии – пятое (8 очков). Первое место в этом секстете уже обеспечила себе сборная Германии.