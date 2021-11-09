​Зюле заболел коронавирусом, несмотря на вакцинацию

Никлас Зюле сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно немецкому Bild. Защитник сборной Германии заболел COVID-19, несмотря на пройденный ранее курс вакцинации.

Bild пишет о том, что из-за заражения Зюле в понедельник была отменена встреча игроков сборной Германии. Во вторник футболисты будут тренироваться не полноценно, а индивидуально в отеле.

В ноябре сборную Германии ждут матчи отбора на чемпионат мира против Лихтенштейна (11 ноября) и Армении (14 ноября). При этом Бундестим уже обеспечила себе путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в Катаре через год.