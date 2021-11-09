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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси тренируется со сборной Аргентины, несмотря на травму

09 Ноября 2021 • 09:18 Комментировать

Сборная Аргентины ведет активную подготовку к очередным поединкам квалификационного турнира чемпионата мира-2022.

Как сообщает пресс-служба «альбиселесте», в тренировочном процессе принял участие нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который испытывал проблемы с коленом. Из-за травмы парижский гранд не хотел отпускать звездного игрока в национальную команду.

По прогнозам врачей, Лео должен полностью восстановиться к 17 ноября. Что касается его участия в матче с Уругваем (13 ноября), то оно под большим вопросом.

Аргентинец показывает не лучшую игру в этом сезоне. Месси провел за «ПСЖ» восемь поединков и забил лишь три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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