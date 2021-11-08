Хавбек московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека получил травму. У игрока возникли проблемы с приводящей мышцей в расположении молодёжной сборной Франции, информирует пресс-служба Французской федерации футбола.

Бека-Бека исключили из состава «молодёжки». Таким образом, футболист не поможет команде в ближайших поединках квалификации Евро-2023 против Армении (11 ноября) и Северной Македонии (16 ноября). В списке из 22 футболистов других изменений не намечается.

Стоит отметить, что Бека-Бека пропустил поединок 14-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1) из-за перебора жёлтых карточек.

Бека-Бека летом выступал на ОИ-2020 в Токио. 20-летний хавбек провел три встречи за сборную Франции.