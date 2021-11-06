Жиру: «Возвращение Бензема внесло дисбаланс в игру сборной Франции»

Форвард сборной Франции Оливье Жиру высказался о том, как отразилось на команде возвращение Карима Бензема.

«Сразу отмечу, что не имею ничего против этого футболиста. Однако его возвращение внесло дисбаланс в игру сборной. Нам понадобилось время, чтобы привыкнуть. Но стоит признать, что Бензема привнес изменения в игру команды, особенно в атакующей линии», - передает слова Оливье Lequipe.

Напомним, что Бензема долгое время не вызывался в национальную сборную из-за скандальной истории, связанной с Матьё Вальбуэна. Карим был соучастником шантажа своего соотечественника интимным видео.