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Манчини: Победа на Евро-2020 особенная

05 Ноября 2021 • 23:23 Комментировать

Наставник сборной Италии Роберто Манчини вспомнил триумф команды на Евро-2020. Специалист отметил, что никогда не забудет этой победы.

Манчини отметил, что у него было много разных триумфов в карьере. Однако успех на чемпионате Европы не сравнить ни с чем.

«Мне есть, что вспомнить. Я неоднократно добивался успехов. Однако эта победа особенная. Вся страна стояла и болела за нас. 

Это была колоссальная поддержка. Больше всего обрадовало то, в каком позитивном настроении были все итальянцы. Многие не думали, что такое возможно", - приводит слова Манчини Football Italia.

В решающем поединке Евро-2020 Италия играла против Англии. Подопечные Манчини одолели соперника в серии послематчевых пенальти.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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