Манчини: Победа на Евро-2020 особенная

Наставник сборной Италии Роберто Манчини вспомнил триумф команды на Евро-2020. Специалист отметил, что никогда не забудет этой победы.

Манчини отметил, что у него было много разных триумфов в карьере. Однако успех на чемпионате Европы не сравнить ни с чем.

«Мне есть, что вспомнить. Я неоднократно добивался успехов. Однако эта победа особенная. Вся страна стояла и болела за нас.

Это была колоссальная поддержка. Больше всего обрадовало то, в каком позитивном настроении были все итальянцы. Многие не думали, что такое возможно", - приводит слова Манчини Football Italia.

В решающем поединке Евро-2020 Италия играла против Англии. Подопечные Манчини одолели соперника в серии послематчевых пенальти.