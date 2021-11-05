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Винисиус получил свой вызов в сборную Бразилии в связи с травмой Фирмино

05 Ноября 2021 • 18:08 Комментировать
Бразилия
...
Колумбия
12.11 03:30

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жкниор, который сейчас проводит свой лучший сезон в карьере в плане результативности, в конечном итоге получил вызов в сборную Бразилии.

Правда, на это повлияла травма форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино, о которой стало известно в пятницю в обед. В предварительную же заявку один из лидеров мадридского клуба не проходил, уступив свое место Филиппе Коутиньо из «Барселоны».

Добавим, что за первую команду своей страны Винисиус уже успел сыграть семь матчей, но еще ни разу не провел на поле более одного тайма. В текущем розыгрыше Ла Лиги у бразильца семь голов и три результативные передачи в 11 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Винисиус Жуниор
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