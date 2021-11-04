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Чемпионат мира по футболу 2022

​Агент рассказал о состоянии Головина

04 Ноября 2021 • 17:17 Комментировать

Александр Головин из-за травмы пропустил два матча «Монако» в чемпионате в октябре. После этого россиянин просидел в запасе в игре с «Монпелье» и провёл 32 минуты на поле в поединке против «Реймса». Несмотря на дефицит игровой практики, Головин был вызван в сборную России. Агент футболиста Александр Клюев рассказал о его состоянии.

По словам агента для ТАСС, Головин находится в оптимальных кокцидиях, проблемы со здоровьем остались в прошлом. Агент сказал, что Головин готов провести по 90 минут в матчах сборной России в ноябре.

В ноябре сборная России примет Кипр и сыграет в гостях у Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Сборная России Александр Головин
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