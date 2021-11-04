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​Винисиус высказался о непопадании в сборную Бразилии

04 Ноября 2021 • 11:30 Комментировать

Форвард Винисиус Жуниор неплохо показывает себя в этом сезоне, но в сборную Бразилии на ноябрьский выбор он вызван не был. Игрок «Реала» дал комментарий на этот счёт.

«Грустно, потому что футболист всегда хочет быть в сборной. Но Тите – отличный тренер, и он делает свой выбор.

Мне нужно играть лучше. Есть много хороших бразильских футболистов, и я их очень уважаю. Надеюсь, что я хорошо сыграю в ближайшие месяцы и смогу оказаться в сборной Бразилии в январе», - высказался Винисиус для TNT Sports.

В сезоне 2021/2022 Винисиус Жуниор забил 9 голов и отдал 7 голевых передач в 15 матчах за «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Винисиус Жуниор
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