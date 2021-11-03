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​В сборную Румынии вызван 15-летний футболист

03 Ноября 2021 • 16:32 Комментировать

Вызов в сборную Румынии получил 15-летний футболист «Фарула» Энес Сали. Журналист Эмануэл Рошу на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что Сали родился в Канаде в семье выходцев из Турции, которые выросли в Румынии.

Именно в Канаде Энес Сали начинал свой футбольный путь. В 2017-2018 годах юный футболист занимался в академии «Барселоны», прежде чем оказаться в академии Георге Хаджи в Румынии. С лета 2021 года Сали играет за «Фарул». В семи матчах текущего румынского чемпионата Энес забил один гол.

В ноябре сборную Румынии ждут матчи против Исландии и Лихтенштейна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Румынии Энес Сали Фарул
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