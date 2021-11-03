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Сабитов: «Невызов Агаларова в сборную – это исключение» эксклюзив

03 Ноября 2021 • 11:20 Комментировать

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением об окончательном списке сборной России на матчи с Кипром и Хорватией.

- Приятно, что Карпин дает попасть в сборную всем или почти всем, кто выделяется в последнее время. При предыдущих тренерах сборной такого было – в национальную команду брали проверенную обойму, в том числе тех, кто не выделялся ярко в своих клубах. Но Карпин пошёл по другому пути: кто в форме, тот и играет в сборной. Это большой плюс, ведь каждый футболист теперь прекрасно понимает, что если будет классно играть, то его вызовут в сборную.

Для тренеров клубов это тоже круто. Они могут говорить российским игрокам: давайте выходите и выкладывайтесь на сто процентов, это прямая дорога в сборную. Если у тебя попёрло, и ты забиваешь из мёртвых точек, то почему тебя не взять в национальную команду, даже если ты ноунейм? Правда, есть исключение в виде Агаларова. Наверное, Карпин посчитал, что он на сегодняшний момент не то чтобы не достоин, а не соответствует уровню сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чм-2022 Равиль Сабитов Гамид Агаларов
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