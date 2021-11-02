На канале сборной России в YouTube было размещено видео. На нём представители мужской и женской национальных команд приняли участие в пенальти-челлендже. Мужскую сборную представляли Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов, а женскую – Ксения Коваленко и Надежда Смирнова. По ходу челленджа игрокам нужно было забивать пенальти разными способами.

Стоит сказать, что Ксения Коваленко является супругой Дениса Глушакова.

Напомним, что в ноябре мужская сборная России проведёт заключительные матчи отбора на чемпионат мира-2022. Сначала команда Валерия Карпина примет Кипр, а затем сыграет в гостях у Хорватии.