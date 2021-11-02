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Чемпионат мира по футболу 2022

​Жена Глушакова приняла участие в пенальти-челлендже сборной России – видео видео

02 Ноября 2021 • 14:44 Комментировать (1)

На канале сборной России в YouTube было размещено видео. На нём представители мужской и женской национальных команд приняли участие в пенальти-челлендже. Мужскую сборную представляли Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов, а женскую – Ксения Коваленко и Надежда Смирнова. По ходу челленджа игрокам нужно было забивать пенальти разными способами.

Стоит сказать, что Ксения Коваленко является супругой Дениса Глушакова.

 

Напомним, что в ноябре мужская сборная России проведёт заключительные матчи отбора на чемпионат мира-2022. Сначала команда Валерия Карпина примет Кипр, а затем сыграет в гостях у Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ильзат Ахметов Игорь Дивеев Ксения Коваленко Надежда Смирнова
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Ноября 2021 в 15:01
прикольненько! )))
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