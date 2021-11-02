Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи», нынешний президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал окончательный список нападающих, которых главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на решающие матчи отбора ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии. Напомним, что из расширенного списка был исключён в том числе дагестанский форвард «Уфы» Гамид Агаларов, являющийся на данный момент лучшим бомбардиром чемпионата России с 11 голами по итогам 13 туров.

- Список, в принципе, ожидаемый. Единственное, удивляет отсутствие в нём Агаларова. Валерий Карпин сам поиграл на довольно высоком уровне и должен знать, что в карьере нападающего бывают периоды, когда любое его касание – это или гол, или как минимум опасный момент. Сейчас у Агаларова именно такой момент карьеры: любое его касание, любое его открывание, любое его получение мяча превращается в гол. Говоря футбольным термином, у Гамида поперло. И тот факт, что его не взяли в национальную команду, вызывает вопросы.

Что касается нападающих сборной, то пройдёмся по персоналиям. Возьмём Смолова и Сергеева. Я считаю, что это два более-менее схожих футболиста, так называемые командные нападающие. Они приносят наибольший эффект и пользу, когда у команды уже поставлена игра и каждый знает свой манёвр на поле: когда получать мяч, когда открываться и куда открываться. Но говорить о том, что игра у сборной России налажена, судя по предыдущим матчам, мы не можем. Поэтому ожидать большого эффекта и результативности от Смолова и тем более Сергеева мы тоже не можем.

Есть другой тип нападающих, которых я называю черновыми. К ним относится Заболотный. Основной задачей форвардов такого типа не всегда являются забитые голы, от них требует цепляться за мяч и навязывать борьбу защитникам, чтобы сбивать темп атак противника и сбавлять его давление. Цепляться где-то за мяч, ставить корпус, зарабатывать на себе фолы. Сбрасывать, навязывать борьбу на втором этаже, ну и, конечно, на стандартах впереди по возможности стараться забить гол.

Есть ещё такие нападающие, как тот же Агаларова. Это игроки штрафной площадки, которые ждут своего момента и могут быть не так активны на протяжении всей игры или определённого её отрезка. Но бывают периоды, когда мяч часто сам прилетает в ногу или в голову такому форварду, что трансформируется в голы.

Считаю, что в игре с Кипром мы увидим на острие атаки Смолова, если он будет здоров. А уже с Хорватией, учитывая то, что сборную России, скорее всего, будет устраивать ничья, с первых минут наверняка выйдет Заболотный. Но, мне кажется, по ходу матча в Загребе сборная России будет проигрывать, и ей понадобится на поле такой нападающий, который может сделать гол из ничего. И как раз тогда, мне кажется, почувствуется нехватка Агаларова.