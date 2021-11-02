Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 180 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Шипицин: «Карпин никого не вызывает за былые заслуги» эксклюзив

02 Ноября 2021 • 00:23 Комментировать

Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о том, как Валерий Карпин определяет состав сборной России на отборочные матчи.

- Карпин постоянно меняет состав сборной, смотря, кто как выступает в клубах. Если какой-то игрок после предыдущего вызова чуть сдал, то его место в национальной команде занимает тот, кто, наоборот, прибавил в последнее время. Карпин подбирает ребят с расчётом именно на конкретные циклы и конкретные матчи.

Мне кажется, в таком подходе есть плюс. Все игроки понимают, что у них есть шанс попасть в сборную, и стремятся им воспользоваться. Карпин не вызывает никого за былые заслуги. В сборную сейчас можно попасть, только если ты показываешь себя и приносишь пользу своему клубу на данном этапе. Дай бог, чтобы это принесло положительные плоды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Евгений Шипицин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
00:23 · Чемпионат мира 2022
Шипицин: «Карпин никого не вызывает за былые заслуги» эксклюзив
01 Ноября
22:25 · Чемпионат мира 2022
Месси ответил, планирует ли он завершать карьеру после чемпионата мира
21:06 · Чемпионат мира 2022
Червиченко: Заболотный ничего не сможет сделать с Хорватией
20:37 · Чемпионат мира 2022
Агент Селюк – о Дзюбе: «Одного убрали, а все уже хлопают в ладоши»
20:13 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис – о составе сборной: «Молодые футболисты будут потом»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Бышовец отреагировал на непопадание Агаларова в окончательный список сборной России на ноябрьские матчи
17:31 · Россия. Премьер-лига
Сергеев пообещал сбрить бороду после вызова в сборную России
16:40 · Россия. Премьер-лига
Дасаев пояснил, кто должен быть основным вратарём сборной России в матчах с Кипром и Хорватией
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» отреагировала на невызов Агаларова в сборную России отрывком из фильма «Один дома 2»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Отказ Дзюбы приезжать в сборную Россию в октябре не стал главной причиной его невызова Карпиным в ноябре 6
15:12 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России» 2
15:04 · Чемпионат мира 2022
Карпин – об опубликованном видео из раздевалки: «Разобрались, виновные наказаны»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин объяснил журналистам, почему немного забивающий Сергеев получил приглашение в сборную России
14:45 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Чем быстрее выйдем на чемпионат мира, тем лучше»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, почему лучший бомбардир РПЛ Агаларов не попал в окончательную заявку сборной России 4
Все новости
Рекомендуем