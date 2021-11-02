Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о том, как Валерий Карпин определяет состав сборной России на отборочные матчи.

- Карпин постоянно меняет состав сборной, смотря, кто как выступает в клубах. Если какой-то игрок после предыдущего вызова чуть сдал, то его место в национальной команде занимает тот, кто, наоборот, прибавил в последнее время. Карпин подбирает ребят с расчётом именно на конкретные циклы и конкретные матчи.

Мне кажется, в таком подходе есть плюс. Все игроки понимают, что у них есть шанс попасть в сборную, и стремятся им воспользоваться. Карпин не вызывает никого за былые заслуги. В сборную сейчас можно попасть, только если ты показываешь себя и приносишь пользу своему клубу на данном этапе. Дай бог, чтобы это принесло положительные плоды.