Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер «Спартака-Нальчика» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым ответил на вопросы по поводу окончательного состава сборной России для подготовки к на отборочным матчам с Кипром и Хорватией.

- Почему в списке отсутствует лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ Агаларов?

- Мне кажется, тренерский штаб сборной сделал ставку на более опытных футболистов, а приглашать четвёртого нападающего не было смысла. В любом случае Агаларов выглядит сейчас хорошо и может в скором времени стать игроком основного состава сборной. Что касается Сергеева, то он уже не один год много забивает, пусть даже он раньше выступал в ФНЛ.

- Карпин сказал, что даже не рассматривал вариант с Соболевым.

- Думаю, дело здесь в стиле игры Соболева. Он крупный форвард, чистый центральный нападающий, который может принять мяч, сбросить его, оказать давление на соперника. Но Карпин придерживается несколько другого направления. Ему нужен нападающий такого плана, как Смолов, более разносторонний, который открывается между линиями и за спину защитникам, может обыграть оппонента.

- Лантратов назвал свой вызов в сборную авансом.

- Я тоже так думаю. Акцент наверняка будет сделан на Сафонова и Гилерме. А Лантратов получил стимул работать дальше. Про Хайкина я много слышал, хотя не видел его игру. Но раз он основной вратарь команды, ставшей чемпионом Норвегии и хорошо выступающей в еврокубках, значит, его вызвали не просто так. Для него это тоже стимул.