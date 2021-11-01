Бывший нападающий ЦСКА и сборной России, нынешний старший тренер «СКА-Хабаровска» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал непопадание лучшего бомбардира текущего чемпионата России Гамида Агаларова в окончательный список сборной России для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

- У каждого тренера своё видение. Раз есть результат, значит, Карпин всё делает правильно. Я бы не стал привязываться к тому, новых он вызывает футболистов или старых. Он делает тот выбор, который считает нужным. И всё это не просто так. Тренерский штаб сборной просматривает разные матчи и проводит анализ, учитывает сильные и слабые стороны соперников.

Да, Агаларов забивает в каждом матче, но это за «Уфу», а в сборной России другой уровень. Никто не говорит, что он слабее или хуже вызванных игроков. Но, наверное, тренерский штаб считает, что в матчах с Кипром и Хорватией эффективнее будут другие. Ничего страшного, Агаларов сейчас поедет в молодёжную сборную. Может, его потом сразу возьмут на финальную часть чемпионата мира.