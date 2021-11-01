Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 180 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Денис Попов: «Может, Агаларова возьмут сразу на чемпионат мира» эксклюзив

01 Ноября 2021 • 17:35 Комментировать (1)

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России, нынешний старший тренер «СКА-Хабаровска» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал непопадание лучшего бомбардира текущего чемпионата России Гамида Агаларова в окончательный список сборной России для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

- У каждого тренера своё видение. Раз есть результат, значит, Карпин всё делает правильно. Я бы не стал привязываться к тому, новых он вызывает футболистов или старых. Он делает тот выбор, который считает нужным. И всё это не просто так. Тренерский штаб сборной просматривает разные матчи и проводит анализ, учитывает сильные и слабые стороны соперников.

Да, Агаларов забивает в каждом матче, но это за «Уфу», а в сборной России другой уровень. Никто не говорит, что он слабее или хуже вызванных игроков. Но, наверное, тренерский штаб считает, что в матчах с Кипром и Хорватией эффективнее будут другие. Ничего страшного, Агаларов сейчас поедет в молодёжную сборную. Может, его потом сразу возьмут на финальную часть чемпионата мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Денис Попов Гамид Агаларов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
01 Ноября 2021 в 18:45
К ЧМ ( если мы на него попадем) должна быть обойма уже сформирована. Как раз отбор - это поле для небольших эксперементов.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
20:37 · Чемпионат мира 2022
Агент Селюк – о Дзюбе: «Одного убрали, а все уже хлопают в ладоши»
20:13 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис – о составе сборной: «Молодые футболисты будут потом»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Бышовец отреагировал на непопадание Агаларова в окончательный список сборной России на ноябрьские матчи
17:31 · Россия. Премьер-лига
Сергеев пообещал сбрить бороду после вызова в сборную России
16:40 · Россия. Премьер-лига
Дасаев пояснил, кто должен быть основным вратарём сборной России в матчах с Кипром и Хорватией
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» отреагировала на невызов Агаларова в сборную России отрывком из фильма «Один дома 2»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Отказ Дзюбы приезжать в сборную Россию в октябре не стал главной причиной его невызова Карпиным в ноябре 4
15:12 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России» 2
15:04 · Чемпионат мира 2022
Карпин – об опубликованном видео из раздевалки: «Разобрались, виновные наказаны»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин объяснил журналистам, почему немного забивающий Сергеев получил приглашение в сборную России
14:45 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Чем быстрее выйдем на чемпионат мира, тем лучше»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, почему лучший бомбардир РПЛ Агаларов не попал в окончательную заявку сборной России 2
14:28 · Франция. Лига 1
Карпин объяснил присутствие находящегося не в форме Головина в окончательной заявке сборной России
14:22 · Чемпионат мира 2022
Карпин рассказал о том, как принималось решение не вызывать Дзюбу в сборную России 3
30 Октября
00:32 · Чемпионат мира 2022
Коутиньо вернулся в сборную Бразилии, Винисиуса не вызвали 1
Все новости
Рекомендуем