​Боярский намекнул, что Семак должен заменить Карпина в сборной России

Известный артист Михаил Боярский, который поддерживает питерский «Зенит», намекнул на то, что российскую сборную должен возглавлять другой тренер.

Напомним, что с лета рулевым сборной России является Валерий Карпин. При нём команда набрала 13 очков в пяти играх отбора на чемпионат мира.

«Если мы выиграем сегодня, надо задуматься, кто на самом деле, по праву должен возглавлять сборную России. Семак и Тимощук - лучшие тренеры в нашей стране», - высказался Боярский для sport24 в преддверии поединка между «Зенитом» и «Динамо» в чемпионате России.

Что касается сборной России, которую возглавляет Валерий Карпин, то Боярский сказал, что там есть хорошие футболисты, но отсутствует команда.