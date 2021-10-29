​Боярский намекнул, что Семак должен заменить Карпина в сборной России

Известный артист Михаил Боярский, который поддерживает питерский «Зенит», намекнул на то, что российскую сборную должен возглавлять другой тренер.
Напомним, что с лета рулевым сборной России является Валерий Карпин. При нём команда набрала 13 очков в пяти играх отбора на чемпионат мира.
«Если мы выиграем сегодня, надо задуматься, кто на самом деле, по праву должен возглавлять сборную России. Семак и Тимощук - лучшие тренеры в нашей стране», - высказался Боярский для sport24 в преддверии поединка между «Зенитом» и «Динамо» в чемпионате России.
Что касается сборной России, которую возглавляет Валерий Карпин, то Боярский сказал, что там есть хорошие футболисты, но отсутствует команда.
А то у него Семак и каким-то боком Тимощук - лучшие тренеры
Рак ицкий - лучший защитник
Кузяев - лучший полузащитник
Зюба просто лучший в мире
А бояра лучший мушкетер, канальи!