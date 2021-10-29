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Чемпионат мира по футболу 2022

​Боярский намекнул, что Семак должен заменить Карпина в сборной России

29 Октября 2021 • 14:11 Комментировать (3)

Известный артист Михаил Боярский, который поддерживает питерский «Зенит», намекнул на то, что российскую сборную должен возглавлять другой тренер.

Напомним, что с лета рулевым сборной России является Валерий Карпин. При нём команда набрала 13 очков в пяти играх отбора на чемпионат мира.

«Если мы выиграем сегодня, надо задуматься, кто на самом деле, по праву должен возглавлять сборную России. Семак и Тимощук - лучшие тренеры в нашей стране», - высказался Боярский для sport24 в преддверии поединка между «Зенитом» и «Динамо» в чемпионате России.

Что касается сборной России, которую возглавляет Валерий Карпин, то Боярский сказал, что там есть хорошие футболисты, но отсутствует команда.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сергей Семак Михаил Боярский
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Комментарии (3)
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SpaM
29 Октября 2021 в 15:35
Надо все-таки иногда проветривать то, что под шляпой...
А то у него Семак и каким-то боком Тимощук - лучшие тренеры
Рак ицкий - лучший защитник
Кузяев - лучший полузащитник
Зюба просто лучший в мире
А бояра лучший мушкетер, канальи!
Mihailhabibulaev
29 Октября 2021 в 15:22
Посмотрим как эта каналья будет говорить когда Зенит проиграет крупно кому небудь!!!
Don sangre
29 Октября 2021 в 15:05
Энтонт мужкетер кубыть твою в облепиховую опять выпил бояры или склероз замучил? Семак и сам не особо рвётся в сборную- у него и в клубе всё хорошо.
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