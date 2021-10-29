Неймар: «Я далёк от сравнений с Пеле»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар высказался о возможности стать лучшим голеадором в истории национальной команды.

«Мне бы хотелось достичь этой цели. Если у тебя есть цель, то ты становишься более мотивированным. Однако я далек от того, чтобы сравнивать себя с Пеле. Да, я могу побить его рекорд по голам за сборную, но мое уважение к нему безмерно», - передает слова 29-летнего футболиста PSG Talk.

Напомним, что за свою карьеру в сборной Бразилии Пеле отметился 77 забитыми мячами в 91 поединке. В свою очередь Неймар провел 115 матчей и забил 70 голов.