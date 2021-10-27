Сборные Южной Америки откажутся от чемпионата мира, если он будет проводиться каждые два года

Собрание Конфедерации футбола Южной Америки закончилось не самыми приятными новостями для ФИФА. Все планы организации касательно проведения чемпионата мира каждые два года могут рухнуть, ведь в подобном случае страны, представляющие КОНМЕБОЛ, откажутся от участия на мундиале.

Все десять ассоциаций сборных региона предупредили мировую организацию о возможных бойкотах. По словам местных чиновников, ФИФА пытается отойти от традиций, которые создавались долгие годы.

Напомним, что идея ФИФА не пользуется поддержкой общества в данном вопросе. Модель, предложенная организацией, критикуется за излишнюю нацеленность на коммерцию, из-за чего также будут страдать футболисты.