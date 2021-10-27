На ЧМ-2022 могут применить систему автоматической фиксации офсайда

Компания Hawk-Eye разработала систему автоматической фиксации положения вне игры, о чем проинформировала ФИФА. Об этом рапортуют журналисты The Times.

К помощи системы могут прибегнуть на чемпионате мира-2022, который состоится в Катаре.

Отмечается, что разработанная система мгновенно реагирует на офсайд и сообщает о фиксации помощнику рефери (ВАР). Потом уже сам судья принимает решение, мешает ли попавший в офсайд футболист продолжению матча.

Полная информация о разработке будет предоставлена ФИФА во время заседания IFAB, который занимается разработкой новых футбольных правил.