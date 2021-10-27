Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 230 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

На ЧМ-2022 могут применить систему автоматической фиксации офсайда

27 Октября 2021 • 13:09 Комментировать

Компания Hawk-Eye разработала систему автоматической фиксации положения вне игры, о чем проинформировала ФИФА. Об этом рапортуют журналисты The Times.

К помощи системы могут прибегнуть на чемпионате мира-2022, который состоится в Катаре.

Отмечается, что разработанная система мгновенно реагирует на офсайд и сообщает о фиксации помощнику рефери (ВАР). Потом уже сам судья принимает решение, мешает ли попавший в офсайд футболист продолжению матча.

Полная информация о разработке будет предоставлена ФИФА во время заседания IFAB, который занимается разработкой новых футбольных правил.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
14:42 · Чемпионат мира 2022
​Глава РФС дал комментарий по поводу контракта Карпина
13:09 · Чемпионат мира 2022
На ЧМ-2022 могут применить систему автоматической фиксации офсайда
08:56 · Чемпионат мира 2022
Карпин вместе с женой прокатился в московском метро 2 фото
26 Октября
20:06 · Чемпионат мира 2022
Дмитрий Комбаров: «Не считаю, что Дзюба слабее кого-то из нападающих сборной» 1
17:45 · Чемпионат мира 2022
Самедов: «Тренерский штаб посчитал, что, видимо, можно обойтись без Дзюбы»
13:28 · Чемпионат мира 2022
Кирьяков: «При Карпине Дзюбу в сборной не увидим» 1
12:31 · Чемпионат мира 2022
Фетисов: «Правильно, что Карпин не вызвал Дзюбу, без него справятся» 6
09:42 · Чемпионат мира 2022
Тарханов отреагировал на невызов Дзюбы в сборную России
08:54 · Чемпионат мира 2022
Петржела: «Карпин больше не вызовет Дзюбу»
00:55 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили прокомментировал отсутствие Дзюбы в расширенной заявке сборной России 3
00:53 · Россия. Премьер-лига
Баринов прокомментировал вызов в сборную 2
25 Октября
20:25 · Чемпионат мира 2022
Корниленко: Не удивился попаданию Ежова и Сергеева в расширенный список сборной России
20:22 · Чемпионат мира 2022
Первый тренер Хайкина: «Он готов к сборной»
20:09 · Чемпионат мира 2022
Пономарёв считает, что Дзюба уже не вернётся в сборную России
18:56 · Чемпионат мира 2022
Орлов: «Дзюба не заслужил вызов в сборную» 1
Все новости
Рекомендуем