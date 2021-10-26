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Брага: «Черчесов вызывал одних и тех же, а у Карпина сборная открыта для всех, кроме одного» эксклюзив

26 Октября 2021 • 08:00 Комментировать (1)

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал расширенный список сборной России на решающие ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

- Главный плюс Карпина – то, что двери в сборную открыты для всех, кроме, может быть, одного человека. Тренировать сборную – это тренировать не клуб. Очень хорошо, что Карпин рассматривает всех футболистов в качестве кандидатов в национальную команду, пусть они играют за «Будё-Глимт» или даже в ФНЛ. А Черчесов, по-моему, просто вызывал одних и тех же.

Можно сказать, что менять состав в каждом матче не есть хорошо, но специфика сборных заключается в том, что они проводят матчи в разные периоды сезона, когда футболисты находятся в разном состоянии. Так вот, сборной нужны игроки, которые могут принести максимум пользы именно в конкретный момент.

Кто будет первым номером в воротах, неизвестно. Как я понимаю, по этой теме всё в сборной России определяет не Карпин, а Кафанов. Раньше не подвергалось сомнению, что самый сильный российский вратарь – Акинфеев, но сейчас есть несколько голкиперов, претендующих на место в старте. Ещё удивляет, что состав сборной объявляется настолько рано.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Чм-2022 Микаэль Брага
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Комментарии (1)
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Dimonorunov
26 Октября 2021 в 08:04
Карпин молодец!Всё правильно делает
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