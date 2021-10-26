Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал расширенный список сборной России на решающие ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

- Главный плюс Карпина – то, что двери в сборную открыты для всех, кроме, может быть, одного человека. Тренировать сборную – это тренировать не клуб. Очень хорошо, что Карпин рассматривает всех футболистов в качестве кандидатов в национальную команду, пусть они играют за «Будё-Глимт» или даже в ФНЛ. А Черчесов, по-моему, просто вызывал одних и тех же.

Можно сказать, что менять состав в каждом матче не есть хорошо, но специфика сборных заключается в том, что они проводят матчи в разные периоды сезона, когда футболисты находятся в разном состоянии. Так вот, сборной нужны игроки, которые могут принести максимум пользы именно в конкретный момент.

Кто будет первым номером в воротах, неизвестно. Как я понимаю, по этой теме всё в сборной России определяет не Карпин, а Кафанов. Раньше не подвергалось сомнению, что самый сильный российский вратарь – Акинфеев, но сейчас есть несколько голкиперов, претендующих на место в старте. Ещё удивляет, что состав сборной объявляется настолько рано.