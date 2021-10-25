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Сабитов: «Дзюбе 33 года, а у возрастных футболистов желание играть за сборную притупляется» эксклюзив

25 Октября 2021 • 21:07 Комментировать (1)

Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал расширенный список сборной России на матчи с Кипром и Хорватией.

- Карпин снова включил в свой список тех, кто смотрится лучше других именно в конкретный момент. Сейчас у нашей сборной нет закоренелого костяка. В ней регулярно появляются новые имена, и тренер показывает, что дорога в сборную открыта для всех, – только играйте. Карпин демократичен в этом плане, что очень хорошо. Он смотрит не на фамилии на футболках, а непосредственно на игру футболистов.

Тот же Сергеев попадание в список точно заслужил. Это опасный для соперников форвард, хорошо работающий с мячом и умеющий оказываться в нужное время в нужном месте. Интересно будет посмотреть на него в окружении более квалифицированных партнёров. Сборной требуются нападающие, у которых нет голевой засухи, обладающие так называемым инстинктом убийцы.

Дзюба? Он забивает в чемпионате, но против «Спартака» вышел только на замену. Видимо, Дзюба не подходит под футбол Карпина. Возможно, главный тренер здесь обращает внимание ещё и на возраст футболистов. В нападении и так есть Смолов и Заболотный, которым 30+ лет. Агаларову и Тюкавину, наоборот, около 20 лет. А Дзюбе 33. Молодёжь свежее, у неё сильнее горят глаза, тогда как у возрастных футболистов желание играть за сборную со временем притупляется, они к этому привыкают.

Но в ряде других сборных есть такое, что там все играют сердцем за свою страну и свой народ. Прекрасно всё понимают, дорожат своим местом в национальной команде, боятся его потерять и выкладываются за сборную сильнее, чем за клуб. Добиться бы такого и в сборной России – тогда у нас не будет стоять вопрос попаданий на чемпионаты мира и Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Чм-2022 Равиль Сабитов
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Комментарии (1)
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Redwhite1959
25 Октября 2021 в 21:20
Похоже - не суждено Дзюбе побить рекорд Кержакова по голам за сборную!
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