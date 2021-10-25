​Малиновский вернулся в сборную Украины после конфликта с тренером

Из-за возникшего конфликта с Александром Петраковым – исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины – в октябре в команду не вызывался один из её лидеров в лице Руслана Малиновского. Судя по всему, проблемы в отношениях между тренером и футболистом больше нет – Малиновский оказался в списке игроков украинской сборной, вызванных на ноябрьский сбор команды.

В ноябре сборная Украины проведёт товарищеский матч против Болгарии и заключительный матч отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Руслан Малиновский выступает за «Аталанту». В сезоне 2021/2022 украинец провёл за клуб из Бергамо 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал один голевой пас.