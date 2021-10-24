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​«Пропитый, в голове опилки»: Бышовец высказался о Канчельскисе, обвинившем его во взятках в сборной

24 Октября 2021 • 13:32 Комментировать (3)

Неделю назад Андрей Канчельскис в ходе интервью для Геннадия Орлова рассказал, что Анатолий Бышовец брал деньги за места в сборной. Известный тренер опроверг слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед», но Канчельскис спустя несколько дней заявил, что он и сам через агента передавал Бышовцу деньги ради вызова в национальную команду. Андрей даже выразил готовность представить факты, если начнётся разбирательство этой ситуации.

Теперь новый комментарий дал и Анатолий Бышовец. В интервью для sport24 он задался вопросом, зачем основному футболисту «Манчестер Юнайтед» платить за вызов в сборную, а также спросил, уверен ли Канчельскис, что переданные им деньги дошли до тренера.

«Пропитый, в голове опилки, невежество беспримерное. Я не знаю, в каком состоянии он был у Орлова», - высказался Бышовец о Канчельскисе.

Экс-тренер сборной России рассказал, что в своё время он способствовал приглашению Канчельскиса на тренерский мостик «Уфы», но не услышал даже слов благодарности в ответ.

Также Анатолий Бышовец заявил, что Геннадий Орлов, которому Андрей Канчельскис и дал интервью, устраивал против него кампании в СМИ ещё в советские времена.

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Анатолий Бышовец Андрей Канчельскис
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Комментарии (1)
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Zurukukkkk
24 Октября 2021 в 14:07
бабские склоки))) тьфу!!!
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