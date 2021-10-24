Икона английского футбола Дэвид Бекхэм заработает серьёзные деньги в рамках сотрудничества с Катаром. Как сообщает Mirror, экс-игрок «Манчестер Юнайтед» подпишет контракт, согласно которому он в течение десяти лет будет послом Катара, в частности лицом будущего чемпионата мира. В рамках сделки Бекхэм будет зарабатывать по 15 миллионов фунтов в год, то есть суммарно он разбогатеет на 150 миллионов фунтов (примерно 177 миллионов евро).

Отмечается, что Дэвид Бекхэм может столкнуться с критикой из-за сотрудничества с Катаром на фоне ситуации с правами человека в этой стране.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.