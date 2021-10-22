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Братья-близнецы будут тренировать сборную Парагвая

22 Октября 2021 • 11:31 Комментировать

Сборная Парагвая получила нового главного тренера. Как сообщила пресс-служба федерации футбола страны, национальную команду возглавил аргентинский специалист Гильермо Баррос Скелотто. Он сменил у руля сборной своего соотечественника Эдуардо Бериццо, которого отправили в отставку после неудачи в поединке с Боливией.

Примечательно, что в тренерский штаб вошел Густаво Баррос Скелотто, который является братом-близнецом Гильермо. Ранее они уже работали вместе в «Ланусе» и «Боке Хуниорс».

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.

По итогам 12 туров отбора ЧМ-2022 Парагвай занимает восьмое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Cборная Парагвая гильермо баррос скелотто
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