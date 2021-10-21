Сборные России и Украины снова будут разведены в стыковых матчах отбора на чемпионат мира

Следующей весной пройдут стыковые матчи отбора на чемпионат мира, а сегодня УЕФА поделился форматом жеребьевки европейского раунда плей-офф, которая запланирована на 26 ноября.

Также союз сообщил, что некоторые сборные снова будут разделены по разным подгруппам, если вместе окажутся на этой стадии. Это касается и национальных команд Украины и России – они не смогут встретиться в очном противостоянии.

Напомним, что плей-офф состоит из трех «финалов четырех», где 12 команд будут бороться за последние путевки на мундиаль в Катаре.

И Россия, и Украина могут оказаться в этом списке. Россияне попадут в стыки в том случае, если уступят Хорватии первое место в группе квалификации, а украинцы получат шанс, если опередят финнов и боснийцев в борьбе за вторую строчку уже своей группы.